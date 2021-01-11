Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных владельцев Hyundai

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Специалисты Роскомнадзора потребовали от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей с официального сайта организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации – сообщить о причинах", – сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что компания должна будет предоставить данные о принятых мерах по минимизации доступа к персональным данным клиентов, если они были действительно распространены.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, что компании и ведомства, обслуживающие граждан, являются основными источниками утечек персональных данных.

По словам Оганесяна, существует достаточно четкое разделение между крупными и небольшими компаниями. В первом случае утечки происходят благодаря действиям инсайдеров, которые даже могут входить в группировки незаконных торговцев данными, уточнил специалист.

