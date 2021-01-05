Названы наиболее частые виновники утечек данных россиян

10:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, кто чаще всего допускает нарушение конфиденциальности личной информации россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
"К сожалению, свои данные в сети обезопасить нельзя, так как вы не можете жить в информационном обществе и не предоставлять их тем, с кем взаимодействуете, а именно компании и ведомства, обслуживающие граждан, становятся основными источниками утечек", – заявил эксперт.
По словам Оганесяна, существует достаточно четкое разделение между крупными и небольшими компаниями. В первом случае утечки происходят благодаря действиям инсайдеров, которые даже могут входить в группировки незаконных торговцев данными.
Если же речь идет о мелкой организации, то причиной пропажи личной информации могут быть открытые сервера, системы удаленного доступа или облачные хранилища – то есть, недостаточная безопасность защиты. По мнению эксперта, такие случаи участились в связи с переводом сотрудников на удаленную работу из-за пандемии.
Ранее москвичей предупредили о случаях рассылки поддельных платежек за ЖКУ. Уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их предложенным мошенниками способом.
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