Названы наиболее частые виновники утечек данных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, кто чаще всего допускает нарушение конфиденциальности личной информации россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, свои данные в сети обезопасить нельзя, так как вы не можете жить в информационном обществе и не предоставлять их тем, с кем взаимодействуете, а именно компании и ведомства, обслуживающие граждан, становятся основными источниками утечек", – заявил эксперт.

По словам Оганесяна, существует достаточно четкое разделение между крупными и небольшими компаниями. В первом случае утечки происходят благодаря действиям инсайдеров, которые даже могут входить в группировки незаконных торговцев данными.

Если же речь идет о мелкой организации, то причиной пропажи личной информации могут быть открытые сервера, системы удаленного доступа или облачные хранилища – то есть, недостаточная безопасность защиты. По мнению эксперта, такие случаи участились в связи с переводом сотрудников на удаленную работу из-за пандемии.

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