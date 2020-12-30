Путин подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков

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Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вносятся в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". В нем расширяются основания для конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Авторы законопроекта указали на то, что ранее мера запрета применялась только в том случае, если профессиональная деятельность представляла для защищаемого лица непосредственную опасность. В новой редакции третьи лица могут получить личные сведения только на трех основаниях: при согласии защищаемого лица на выдачу информации, выявления ее в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Кроме того, законом вводится запрет на разглашение сведений об оперативно-разыскной деятельности. Данные могут предать гласности только с разрешения должностного лица органа, который занят данной деятельностью, и в том объеме, который соответствует служебным интересам.

Запрет не будет касаться информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства после разрешения следователя или представителями правоохранительных органов или судом в СМИ или в Сети.

Минобороны РФ ранее предложило на законодательном уровне признать конфиденциальными данные, не являющиеся гостайной, но содержащие чувствительную информацию об оборонной сфере. Рассматривалась возможность дополнить существующие документы статьей о служебной тайне в области обороны.

