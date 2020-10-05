Бывшего топ-менеджера задержали за продажу сведений, составляющих коммерческую тайну

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Задержан бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний. Его подозревают в продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, подозреваемый незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли.

Специалисты оценили затраты на данные разработки более чем в 2 миллиарда рублей.

Подозреваемого задержали с поличным после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности".

Ранее суд продлил арест блогера Пыжа по делу о незаконном доступе к гостайне до 5 декабря. Он был арестован в августе этого года.

Блогер занимался съемками репортажей на заброшенных объектах. Дело Пыжа содержит гриф секретности.