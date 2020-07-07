Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не признал вину в госизмене, сообщает РИА Новости.

В настоящее время дело рассматривается на заседании в Лефортовском суде Москвы. Войдя в зал, Сафронов сообщил, что не признает вину.

На заседании будет избрана мера пресечения советнику главы "Роскосмоса".

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. В корпорации уточнили, что это не связано с текущей работой Сафронова. Ему предъявили обвинение.

Задержание произвели сотрудники ФСБ РФ. В ведомстве его подозревают в работе на НАТО. По данным спецслужб, Сафронов передавал представителям альянса составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. ФСБ запросило арест Сафронова с последующей отправкой его в СИЗО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о связи задержания советника главы "Роскосмоса" с его журналистской деятельностью. Он сообщил, что в Кремле ознакомлены с материалами дела, а также с работой Сафронова.