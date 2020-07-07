ФСБ просит арестовать советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Фото: ФСБ РФ

ФСБ России просит Лефортовский суд столицы отправить в СИЗО советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова, которого задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

"В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ", – сообщила Первовласенко.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали, что Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. В корпорации уточнили, что это не связано с текущей работой Сафронова.

Задержание произвели сотрудники ФСБ РФ. В ведомстве его подозревают в работе на НАТО. По данным спецслужб, Сафронов передавал представителям альянса составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.