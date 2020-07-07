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Происшествия

11:47

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

происшествия

Видео: ФСБ РФ

ФСБ России заподозрила советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в том, что он работал на НАТО, сообщает РИА Новости. Подозреваемого задержали в Москве.

По данным спецслужб, Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В Роскосмосе сообщили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации – до трудоустройства он работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.

Накануне арестовали начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Он подозревается в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Решение огласил судья столичного Тверского суда Станислав Минин.

Попов задержан по тому же делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, что и замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич. Ранее она также была арестована.

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