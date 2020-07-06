Начальник управления Россотрудничества арестован по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов арестован по решению Тверского суда Москвы, сообщает ТАСС.

Он подозревается в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Решение огласил судья столичного Тверского суда Станислав Минин.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Попову меру пресечения в виде заключения под стражу", – объявил Минин.

Попов задержан по тому же делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, что и замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич. Ранее она также была арестована.

Как полагает следствие, в 2016 году предприниматель, которая также задержана по этому делу, получив подряд от Минобрнауки, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах министерства.

Выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме она не собиралась. Результаты работ представили заказчику, который являлся сообщником подозреваемой и занимал руководящую должность в ведомстве.