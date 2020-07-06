Замминистра науки Лукашевич арестована по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич арестована в связи с подозрением в мошенничестве, сообщает ТАСС.

Решение было принято Тверским судом Москвы. Лукашевич будет содержаться под стражей до 16 августа. Решение объявила судья Марина Сизинцева.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа", – сообщила Сизинцева.

По данным следствия, в 2016 году предприниматель получила подряд от Минобрнауки и заключила договоры на выполнение работ в интересах министерства. Впоследствии результаты работ представили заказчику, который был сообщником подозреваемой и занимал руководящую должность в ведомстве.

Предприниматель также была задержана по делу о мошенничестве. Ущерб, нанесенный Минобрнауки, оценивается более чем в 40 миллионов рублей.