Возбуждено уголовное дело по факту хищения 40 млн рублей у Минобрнауки РФ

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МВД просит суд арестовать статс-секретаря, замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Она задержана по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Как полагает следствие, в 2016 году предприниматель, которая также задержана по этому делу, получив подряд от Минобрнауки, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах министерства.

Выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме она не собиралась. Результаты работ представили заказчику, который являлся сообщником подозреваемой, занимавшим руководящую должность в ведомстве.

Ущерб, нанесенный министерству, оценивается более чем в 40 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", оба фигуранта задержаны. В домах и на работе задержанных провели более 30 обысков.

В пресс-службе Минобрнауки подтвердили "Интерфаксу", что правоохранительные органы проводят следственные действия с Лукашевич.

Раскрывать ее процессуальный статус и причину происходящего в пресс-службе не стали. Лукашевич назначена замминистра в июле 2018 года.

Ранее полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег молодежных организаций, подконтрольных партии. Обвиняемые утверждали, что тратили деньги по указанию сына лидера партии Владимира Жириновского, но от очных ставок он отказывался.