Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову до 25 сентября

21:25
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества. Под стражей бывший чиновник будет находиться до 25 сентября, сообщает "Интерфакс".
На аналогичный период продлен срок содержания под стражей предполагаемым соучастникам – экс-директору "Сибэко" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галине Фрайденберг, бывшему члену совета директоров "Сибэко" Николаю Степанову, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору "РЭС" Сергею Ильичеву.
Абызова задержали в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.
Как полагает следствие, в 2011-2014 годах Абызов возглавлял организованное им же преступное сообщество. В результате ряда махинаций он сумел похитить 4 миллиарда рублей, которые принадлежали компаниям, чьих акционеров он обманул.
Ранее Басманный суд заочно арестовал нового фигуранта по делу экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избрана в отношении Константина Тяна.
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