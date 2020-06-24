Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову до 25 сентября

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Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества. Под стражей бывший чиновник будет находиться до 25 сентября, сообщает "Интерфакс".

На аналогичный период продлен срок содержания под стражей предполагаемым соучастникам – экс-директору "Сибэко" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галине Фрайденберг, бывшему члену совета директоров "Сибэко" Николаю Степанову, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору "РЭС" Сергею Ильичеву.

Абызова задержали в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

Как полагает следствие, в 2011-2014 годах Абызов возглавлял организованное им же преступное сообщество. В результате ряда махинаций он сумел похитить 4 миллиарда рублей, которые принадлежали компаниям, чьих акционеров он обманул.

Ранее Басманный суд заочно арестовал нового фигуранта по делу экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избрана в отношении Константина Тяна.