Суд продлил арест экс-министру Абызову

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Басманный районный суд столицы продлил до 26 марта 2020 года срок содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Арест также продлен экс-гендиректору группы Ru-com Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову.

Перед рассмотрением ходатайства следствия Абызов сообщил, что плохо себя чувствует. Он отметил, что в СИЗО у него диагностировали острое неврологическое расстройство, из-за которого он уже четвертый раз проходит курс лечения.

Экс-министр попросил суд изменить ему меру пресечения на несвязанную с заключением под стражей. В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей.

Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте 2019 года. Кроме него были арестованы председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

На деньги и имущество бывшего министра наложен арест. Адвокаты заявили, что арестовано имущество и денежные средства более чем на 20 миллиардов рублей.

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В частности, он вместе с соучастниками обманул акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

В результате бывший министр с сообщниками совершили хищение около 4 миллиардов рублей, принадлежащих этим компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

