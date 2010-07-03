Абызову предъявили обвинение в легализации 32,5 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Михаилу Абызову предъявлено обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей.

"Предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Абызов вину не признает", – цитирует Агентство "Москва" адвоката Александра Асниса.

По версии следствия, бывший министр по делам Открытого правительства получил столь крупную сумму денег от незаконного предпринимательства. Дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности было возбуждено в отношении Абызова 23 августа. Чиновник занимался предпринимательством, хотя будучи министром это запрещено законом.

С марта 2019 года экс-министр находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества. Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Его счета, на которых находилось более 437 миллионов рублей, арестованы. Суд также наложил ограничения на два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.