Не успела общественность отойти от ареста экс-министра "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова, как 28 марта стало известно о том, что правоохранительные органы в Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Вспоминаем, кто из российских чиновников оказался фигурантом уголовных дел в последнее время.

Экс-губернатор Хабаровского края

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении денег "Роснефти".

Согласно данным следствия, в 2014–2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", злоупотребил доверием сотрудников и руководства нефтяной компании и заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по явно завышенной стоимости. Помещение площадью свыше 280 квадратных метров предназначалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.

Сейчас совместно с ФСБ России проводятся обыски. Самого Ишаева задержали 28 марта. В настоящий момент его доставили в Басманный суд Москвы. Правоохранители также обыскивают офисы членов семьи Ишаева, здание правительства Хабаровского края, которые, предположительно, могут быть связаны с хищениями в лесной отрасли.

Несмотря на серьезность обвинений, по которым экс-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы ("Мошенничество в особо крупном размере"), следствие не стало просить суд об аресте обвиняемого. "Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком по 27 мая 2019 года в отношении Ишаева Виктора Ивановича", – сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край 19 лет – с 1991 по 2009 годы. В апреле 2009 года его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока. В 2013 году он оставил эти посты и по 2018 год работал советником "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. В 1999 году Ишаев также стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край 19 лет – с 1991 по 2009 годы. В апреле 2009 года его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока. В 2013 году он оставил эти посты и по 2018 год работал советником "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. В 1999 году Ишаев также стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН.

Бывший министр "Открытого правительства"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На этой же неделе, 26 марта, задержали еще одного бывшего министра – Михаила Абызова, который до 2018 года возглавлял "Открытое правительство". Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело против Абызова: его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Только по первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, свои преступления вместе с сообщниками Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Предполагается, что в сговоре с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым они обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Экс-министру и его сообщникам было предъявлено обвинение в похищении около четырех миллиардов рублей, которые те, по версию следствия, вывели за рубеж.

Защита подозреваемого просила отпустить Абызова под залог в один миллиард рублей, а потом заявила о возможности заплатить больше. Позднее предлагалось поместить экс-чиновника под домашний арест, а в качестве места адвокат предложил дачу в Барвихе.

За Абызова в суде поручились председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, бывший пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, народные артистки РФ Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова.

Однако 27 марта Басманный суд арестовал всех фигурантов уголовного дела до 25 мая. Все это время Абызов будет содержаться в московском СИЗО "Лефортово". Сам обвиняемый вины не признает.

Экс-замглавы Росгеологии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В конце января 2019 года уже бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг оказался в центре скандала из-за видеоролика, в котором он общается с пользователями онлайн-игры. На видео мужчина употребляет крепкие выражения практически после каждого слова и угрожает своим сетевым оппонентам физической расправой. Кроме того, оказался обнародован и разговор Горринга со своей подчиненной по видеосвязи, где он в оскорбительных выражениях призывает ее "стучать" на коллег. Из слов мужчины также становится понятно, что он якобы имел интимную связь с подчиненными.

После публикации видеоролика в интернете глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга. Он также поручил провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. А вскоре уволили и главу Росгеологии Романа Панова. Официально о причинах принятого решения не сообщается.

Горринг родился 30 августа 1978 года. В 1995 году окончил Московское Суворовское военное училище, в 2000 – Военный университет Министерства обороны. До 2011 служил в Вооруженных силах. А после армии увлекся геологией, работал на руководящих должностях в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В Росгеологию пришел в 2015 году. Горринг родился 30 августа 1978 года. В 1995 году окончил Московское Суворовское военное училище, в 2000 – Военный университет Министерства обороны. До 2011 служил в Вооруженных силах. А после армии увлекся геологией, работал на руководящих должностях в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В Росгеологию пришел в 2015 году. В ряде СМИ также появлялась информация о том, что у Горринга якобы была другая фамилия: до 2012 года в паспорте он значился Ганижевым, а некого Руслана Ганижева задерживали сотрудники подмосковного МВД за посредничество при получении взятки.



8 марта Горринг был задержан в аэропорту Внуково в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным полиции, мужчина узнал, что против него завели уголовное дело, и попытался покинуть столицу, вылетев в Сочи, но не успел.

На следующий день Домодедовский городской суд Московской области арестовал его на два месяца. По данным следствия, в 2011 году Руслан Горринг получил от предпринимателя денежные средства в размере более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.

Временно отстраненный сенатор

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

30 января за несколько минут до начала пленарного заседания в Совете Федерации трансляцию для прессы неожиданно прервали, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Палата единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Сотрудники СК России совместно с ФСБ сразу же провели его задержание.

Ему вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.

Вместе с Рауфом задержали и его отца – Рауля Арашукова. Его подозревают в создании преступной группировки, которая на протяжении 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб оценивается в более 5,5 миллиарда рублей. По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.

30 января 2019 года Басманный суд Москвы по решению судьи Наталии Дударь заключил Рауфа Арашукова под стражу на два месяца. 12 марта суд также временно отстранил обвиняемого от должности сенатора. Позднее Арашуков заявил о подкупе свидетелей для его дискредитации. По его версии, свидетелям, давшим показания против него, заплатили более 65 миллионов рублей. Но, несмотря на это, 26 марта суд продлил арест Рауфа Арашукова до 30 июня.

Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года. Окончил Ставропольский государственный университет, состоял в Ставропольской городской думе, куда попал как самовыдвиженец. В 2010 году при поддержке "Единой России" Арашуков стал депутатом Народного собрания КЧР. Затем он занимал еще несколько высоких постов. В 2016 году стал сенатором Совета Федерации от КЧР. Вошел в состав комитета по экономической политике.

Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года. Окончил Ставропольский государственный университет, состоял в Ставропольской городской думе, куда попал как самовыдвиженец. В 2010 году при поддержке "Единой России" Арашуков стал депутатом Народного собрания КЧР. Затем он занимал еще несколько высоких постов. В 2016 году стал сенатором Совета Федерации от КЧР. Вошел в состав комитета по экономической политике.

Депутат Госдумы без депутатской неприкосновенности

Фото: ТАСС/URA.RU/ Анна Майорова

В декабре 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата от "Справедливой России" Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры. По данным следствия, он связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Вместе с сообщниками они получили от неофициального холдинга "Автобан" взятку за общее покровительство – почти три с половиной миллиарда рублей.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич находится в международном розыске с мая 2017 года. В мае 2018 года Свердловский областной суд заочно арестовал Юревича по делу о взятках на 26 миллионов рублей. Адвокаты подозреваемого сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник находится на лечении в Израиле.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич находится в международном розыске с мая 2017 года. В мае 2018 года Свердловский областной суд заочно арестовал Юревича по делу о взятках на 26 миллионов рублей. Адвокаты подозреваемого сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник находится на лечении в Израиле.

15 марта 2019 года следствие попросило арестовать Вадима Белоусова, однако Ленинский суд в Екатеринбурге принял решение не заключать его под стражу. Бывшего депутата подозревают в получении и даче взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве. Сам он виновным себя не признает.