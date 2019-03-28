Не успела общественность отойти от ареста экс-министра "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова, как 28 марта стало известно о том, что правоохранительные органы в Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Вспоминаем, кто из российских чиновников оказался фигурантом уголовных дел в последнее время.
Экс-губернатор Хабаровского края
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении денег "Роснефти".
Согласно данным следствия, в 2014–2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", злоупотребил доверием сотрудников и руководства нефтяной компании и заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по явно завышенной стоимости. Помещение площадью свыше 280 квадратных метров предназначалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Сейчас совместно с ФСБ России проводятся обыски. Самого Ишаева задержали 28 марта. В настоящий момент его доставили в Басманный суд Москвы. Правоохранители также обыскивают офисы членов семьи Ишаева, здание правительства Хабаровского края, которые, предположительно, могут быть связаны с хищениями в лесной отрасли.
Несмотря на серьезность обвинений, по которым экс-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы ("Мошенничество в особо крупном размере"), следствие не стало просить суд об аресте обвиняемого. "Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком по 27 мая 2019 года в отношении Ишаева Виктора Ивановича", – сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Бывший министр "Открытого правительства"
На этой же неделе, 26 марта, задержали еще одного бывшего министра – Михаила Абызова, который до 2018 года возглавлял "Открытое правительство". Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело против Абызова: его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Только по первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Согласно данным следствия, свои преступления вместе с сообщниками Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Предполагается, что в сговоре с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым они обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Экс-министру и его сообщникам было предъявлено обвинение в похищении около четырех миллиардов рублей, которые те, по версию следствия, вывели за рубеж.
Защита подозреваемого просила отпустить Абызова под залог в один миллиард рублей, а потом заявила о возможности заплатить больше. Позднее предлагалось поместить экс-чиновника под домашний арест, а в качестве места адвокат предложил дачу в Барвихе.
За Абызова в суде поручились председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, бывший пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, народные артистки РФ Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова.
Однако 27 марта Басманный суд арестовал всех фигурантов уголовного дела до 25 мая. Все это время Абызов будет содержаться в московском СИЗО "Лефортово". Сам обвиняемый вины не признает.
Экс-замглавы Росгеологии
В конце января 2019 года уже бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг оказался в центре скандала из-за видеоролика, в котором он общается с пользователями онлайн-игры. На видео мужчина употребляет крепкие выражения практически после каждого слова и угрожает своим сетевым оппонентам физической расправой. Кроме того, оказался обнародован и разговор Горринга со своей подчиненной по видеосвязи, где он в оскорбительных выражениях призывает ее "стучать" на коллег. Из слов мужчины также становится понятно, что он якобы имел интимную связь с подчиненными.
После публикации видеоролика в интернете глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга. Он также поручил провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. А вскоре уволили и главу Росгеологии Романа Панова. Официально о причинах принятого решения не сообщается.
В ряде СМИ также появлялась информация о том, что у Горринга якобы была другая фамилия: до 2012 года в паспорте он значился Ганижевым, а некого Руслана Ганижева задерживали сотрудники подмосковного МВД за посредничество при получении взятки.
8 марта Горринг был задержан в аэропорту Внуково в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным полиции, мужчина узнал, что против него завели уголовное дело, и попытался покинуть столицу, вылетев в Сочи, но не успел.
На следующий день Домодедовский городской суд Московской области арестовал его на два месяца. По данным следствия, в 2011 году Руслан Горринг получил от предпринимателя денежные средства в размере более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.
Временно отстраненный сенатор
30 января за несколько минут до начала пленарного заседания в Совете Федерации трансляцию для прессы неожиданно прервали, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Палата единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Сотрудники СК России совместно с ФСБ сразу же провели его задержание.
Ему вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.
Вместе с Рауфом задержали и его отца – Рауля Арашукова. Его подозревают в создании преступной группировки, которая на протяжении 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб оценивается в более 5,5 миллиарда рублей. По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.
30 января 2019 года Басманный суд Москвы по решению судьи Наталии Дударь заключил Рауфа Арашукова под стражу на два месяца. 12 марта суд также временно отстранил обвиняемого от должности сенатора. Позднее Арашуков заявил о подкупе свидетелей для его дискредитации. По его версии, свидетелям, давшим показания против него, заплатили более 65 миллионов рублей. Но, несмотря на это, 26 марта суд продлил арест Рауфа Арашукова до 30 июня.
Депутат Госдумы без депутатской неприкосновенности
В декабре 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата от "Справедливой России" Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры. По данным следствия, он связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Вместе с сообщниками они получили от неофициального холдинга "Автобан" взятку за общее покровительство – почти три с половиной миллиарда рублей.
15 марта 2019 года следствие попросило арестовать Вадима Белоусова, однако Ленинский суд в Екатеринбурге принял решение не заключать его под стражу. Бывшего депутата подозревают в получении и даче взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве. Сам он виновным себя не признает.