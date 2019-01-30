Суд арестовал сенатора Арашукова

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Басманный суд арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на два месяца, передает Агентство "Москва". Обвиняемый будет находиться под стражей до 30 марта.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Р. Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласила решение судья Наталия Дударь.

Как следует из постановления суда, Арашуков и его адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы – домашний арест либо залог до 10 миллионов рублей.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ходатайство о закрытом процессе заявила защита обвиняемого, так как в ходе судебного заседания будут зачитываться материалы дела, касающиеся семьи, а также личные данные.

Ранее Следственный комитет передал в суд ходатайство об избрании меры пресечения сенатору. Сам Арашуков вину не признает.

32-летнего сенатора задержали прямо в зале заседаний Совфеда 30 января. Перед этим палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.

Суд изберет меру пресечения сенатору от КЧР Рауфу Арашукову

Арашуков подозревается в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году.

Сенатору предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

Задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа "Газпрома" на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Следственные действия проходят в семи городах – Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.