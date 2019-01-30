Отца и сына Арашуковых подозревают в причастности к организованной группе

Сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова подозревают в причастности к организованной группе, похитившей более 30 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

В отношении отца задержанного сенатора проводятся следственно-оперативные мероприятия. Вслед за сыном его задержали в Санкт-Петербурге. Раулю Арашукову убийства не инкриминируются. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. В настоящее время он является советником генерального директора компании "Газпром межрегионгаз".

Следственные мероприятия в отношении Арашуковых проводятся с целью декриминализации республики и СКФО в связи с масштабной организованной преступной деятельностью, повлекшей хищение более 30 миллиардов рублей. Обыски по делу отца и сына проходят одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.

Арашукова-младшего задержали прямо во время заседания Совета Федерации, поскольку было подозрение, что он может скрыться. За пять минут до начала заседания его трансляцию для прессы неожиданно прервали, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Палата единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности сенатора, его задержание и обыск. Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. Задержание провели сотрудники СК России совместно с СЭБ ФСБ в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.

По данным СМИ, ему предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе об организации преступной группировки в КЧР, организации убийства двух человек и нанесению тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следственный комитет РФ подтвердил задержание сенатора в рамках уголовного дела.

В 2010 году в Черкесске был убит лидер движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков. Задержанные по этому делу на допросах заявляли, что его заказчиком был Арашуков. Также сообщалось о причастности сенатора к убийству советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, также произошедшего в 2010 году.

В Кремле задержание сенатора от Карачаево-Черкесии комментировать не стали.