Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации

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Представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде Рауфа Арашукова задержали. Это произошло прямо во время заседания Совета Федерации, поскольку было подозрение, что он может скрыться, сообщает РИА Новости.

За пять минут до начала заседания его трансляцию для прессы неожиданно прервали, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Палата единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности сенатора, его задержание и обыск. Задержание провели сотрудники СК России совместно с СЭБ ФСБ.

По данным СМИ, ему предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе об организации преступной группировки в КЧР, организацию убийства двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Также есть данные, что причиной задержания могли стать поддельные документы, на основании которых он стал сенатором от КЧР.

Следственный комитет РФ подтвердил задержание сенатора в рамках уголовного дела. При этом, о каком деле идет речь, не уточняется. Арашукова задержали в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.

Также отмечается, что "Единая Россия" приостановила членство Арашукова в партии.

Как передает "Интерфакс", в 2010 году в Черкесске был убит лидер движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков. Задержанные по этому делу на допросах заявляли, что его заказчиком был Арашуков. Также сообщалось о причастности сенатора к убийству советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, также произошедшего в 2010 году.

Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.