В Кремле прокомментировали задержание Арашукова

Кремль не комментирует задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями, нечего, передает РИА Новости.
Арашукова задержали прямо во время заседания Совета Федерации, поскольку было подозрение, что он может скрыться. За пять минут до начала заседания его трансляцию для прессы неожиданно прервали, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Палата единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности сенатора, его задержание и обыск. Задержание провели сотрудники СК России совместно с СЭБ ФСБ в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.
По данным СМИ, ему предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе об организации преступной группировки в КЧР, организации убийства двух человек и нанесению тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следственный комитет РФ подтвердил задержание сенатора в рамках уголовного дела. При этом, о каком деле идет речь, не уточняется. "Единая Россия" приостановила членство Арашукова в партии.
В 2010 году в Черкесске был убит лидер движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков. Задержанные по этому делу на допросах заявляли, что его заказчиком был Арашуков. Также сообщалось о причастности сенатора к убийству советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, также произошедшего в 2010 году.
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