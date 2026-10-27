РИА Новости: крупные заторы образовались в Киеве после перекрытия Южного моста

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В Киеве образовались крупные заторы после перекрытия Южного моста через Днепр. Движение осложнено на левом берегу города, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Южный мост предназначен для совмещенного движения автомобильного транспорта и метрополитена – по нему проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро. Общая длина перехода составляет 8,8 километра.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале рассказал о повреждениях на мосту. В Киевской городской горадминистрации также заявили, что из-за перекрытия Южного моста изменилось движение автобусов и метро.

Ранее в Минобороны России указали, что ночью 27 октября российские военные нанесли удар по Южному мосту. По данным ведомства, сооружение используется для транзитных перевозок военных грузов.

Кроме того, в Киеве подвергся атаке цех по сборке беспилотников ООО "Оаклайн", где производились и хранились дроны FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт".