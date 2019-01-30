Следствие по Арашуковым идет в семи городах

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Следствие, начатое после задержания сенатора Рауфа Арашукова, идет в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани. Криминалисты устанавливают причастность члена Совета Федерации и его отца Рауля Арашукова к другим эпизодам, сообщает СК РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, сейчас выясняется, кто еще мог быть замешан в расследуемых преступлениях.

30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда. Его подозревают в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Задержание произошло прямо во время заседания, так как было подозрение, что Арашуков может скрыться. Трансляцию заседания для прессы прервали, а вход в зал перекрыли сотрудники ФСО.

Палата единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности сенатора, его задержание и обыск. Задержание провели сотрудники СК и ФСБ в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета страны Александра Бастрыкина.

Арашукова также подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Подробнее об этом инциденте рассказал депутат городского собрания Черкесска Руслан Карданов.

Позже стало известно, что сенатор и его отец могли быть связаны с организованной группой, похитившей 30 миллиардов рублей.

Отец сенатора Рауль Арашуков свою вину не признал. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В отношении Рауля Арашукова проводятся следственно-оперативные мероприятия. Его задержали в Санкт-Петербурге. Отцу сенатора, который является советником генерального директора компании "Газпром межрегионгаз", убийства не инкриминируются. По данным СК, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

В Кремле отказались комментировать задержание сенатора от Карачаево-Черкесии.

