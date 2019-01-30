Обвиняющий Арашукова в избиении объяснил задержание сенатора

Сенатора от КЧР Арашукова обвиняют в серии особо тяжких преступлений

Задержанный 30 января в зале заседаний Совета Федерации сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков мог быть причастен к убийству активиста черкесского молодежного движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова. В этом убежден депутат городского собрания Черкесска и друг погибшего Руслан Карданов, сообщает телеканал Москва 24.

Аслана Жукова убили в 2010 году. Тогда же расправились и с советником бывшего главы республики Фралем Шебзуховым. Следователи считают, что сенатор замешан в этих преступлениях. Будучи членом городского собрания Черкесска, Руслан Карданов делал депутатский запрос. Он также проходил свидетелем по делу об убийстве Жукова.

Карданов утверждает, что 24 октября минувшего года сам пострадал из-за представителя Совфеда. "Подъехали машины, из них выскочил наш сенатор. С угрозами и криками набросился на меня. Охранники накинулись и начали избивать", – говорит депутат.

Он предполагает, что избиение было связано именно с его участием в расследовании убийства Аслана Жукова. О том, что сенатора подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, было объявлено при задержании.

Арашукова также подозревают в фальсификации документов, на основании которых он стал сенатором. Прежде прокуратура ОАЭ заподозрила его в подделке вида на жительство. Отмечается, что он исправил дату окончания срока действия документа. В кремле задержание Арашукова комментировать отказались.