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15:55

Арашукова обвинили по трем статьям Уголовного кодекса

происшествия суды

15:55

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Фото: council.gov.ru

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба СК. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

На допросе сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, которого ему обеспечили.

Его отец Рауль Арашуков подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей. Комплекс следственных действий по этому делу проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Перед задержанием палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.

Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. Задержание провели сотрудники СК России совместно с СЭБ ФСБ в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.

Сенатора подозревают в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Также Арашукова подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Подробнее об этом инциденте рассказал депутат городского собрания Черкесска Руслан Карданов.

Ранее появилось видео доставки Арашукова на допрос в СК. На кадрах видно, как мужчину в наручниках сопровождают сотрудники ФСБ.

Позже задержали отца сенатора – советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Он свою вину не признал. В его кабинете изъяли несколько ноутбуков, планшетов и телефонов.

происшествия суды

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