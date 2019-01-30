Появилось видео доставки Арашукова на допрос в СК



В Сети появилось видео доставки сенатора Рауфа Арашукова на допрос в Следственный комитет. Кадры размещены на YouTube-канале СКР.

На них видно, как Арашукова в наручниках сопровождают сотрудники ФСБ.

32-летнего Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его подозревают в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Задержание сенатора произошло прямо во время заседания Совфеда, после того, как палата единогласно дала согласие на лишение Арашукова неприкосновенности. Меру пресечения сенатору изберут 31 января.

Арашукова также подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Подробнее об этом инциденте рассказал депутат городского собрания Черкесска Руслан Карданов.

Сейчас следствие идет в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.