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27 октября, 12:28

Политика

Песков заявил об отсутствии сообщений о нарушениях режима тишины в Алешках

Фото: kremlin.ru

Сообщений о нарушении начавшегося во вторник, 27 октября, режима тишины для гуманитарной операции в Алешках пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было заявление нашего Генштаба о том, что в 04:00 это (режим тишины. – Прим. ред.) вступило в силу", – пояснил представитель Кремля.

Говоря о том, начался ли уже выход населения из Алешек и по какой территории он будет осуществляться, Песков подчеркнул, что вся информация о деталях гуманитарной операции будет поступать от военных.

В середине октября вопрос безопасности жителей Алешек и доставки жизненно важных грузов обсуждали Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV. Президент России поддержал намерение Святого престола содействовать защите населения и организации поставок, а понтифик призвал установить перемирие, чтобы обеспечить доставку помощи и эвакуацию.

Позже Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Американская сторона также отметила роль первой леди Мелании Трамп в достижении соглашения. После этого стало известно, что российские войска введут режим тишины. Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать его.

27 октября вооруженные силы РФ прекратили огонь на херсонском направлении. На время действия режима тишины планируется принять меры для обеспечения безопасности людей и доставки социально значимых грузов. Также Россия намерена обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Алешки.

Минобороны сообщило о режиме тишины в районе Алешек Херсонской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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