СК просит арестовать сенатора Арашукова

Следственный комитет РФ попросил суд арестовать сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу об убийствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", − рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева. При этом она не уточнила, когда именно пройдет заседание по этому вопросу.

Как сообщил РИА Новости адвокат сенатора Евгений Устин, Арашуков не признал свою вину. "Нет, вину он не признает, не признает по всем пунктам обвинения, конечно", − заявил представитель защиты.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

30 января 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда. Перед этим палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности. Арашуков подозревается в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году.

Сенатору предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа "Газпрома" на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Следствие по делу ведется в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.