Против Ишаева возбуждено уголовное дело о хищении денег у "Роснефти"

В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств "Роснефти", сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, в 2014–2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", злоупотребив доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по явно завышенной стоимости. Помещение площадью свыше 280 квадратных метров предназначалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ишаева задержали 28 марта. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Правоохранители проводят обыски в офисах членов семьи Ишаева. Также проходят обыски в здании правительства Хабаровского края. Они связаны с хищениями в лесной отрасли.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы. В апреле 2009 года его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока.
В 2013 году он оставил эти посты и по 2018 год работал советником главы "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.
В 1999 году Ишаев стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН. С 2003 года он входит в партию "Единая Россия".
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