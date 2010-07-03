Против Ишаева возбуждено уголовное дело о хищении денег у "Роснефти"

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В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств "Роснефти", сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в 2014–2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", злоупотребив доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по явно завышенной стоимости. Помещение площадью свыше 280 квадратных метров предназначалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.

В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ишаева задержали 28 марта. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Правоохранители проводят обыски в офисах членов семьи Ишаева. Также проходят обыски в здании правительства Хабаровского края. Они связаны с хищениями в лесной отрасли.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы. В апреле 2009 года его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока.

В 2013 году он оставил эти посты и по 2018 год работал советником главы "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

В 1999 году Ишаев стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН. С 2003 года он входит в партию "Единая Россия".