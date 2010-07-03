Уголовное дело возбудили из-за махинаций в лесной отрасли Хабаровского края

Управление ФСБ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о махинациях в лесной отрасли региона. Следственные действия проводятся с бывшим губернатором Виктором Ишаевым. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что ущерб оценивается в десять миллиардов рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.
По данным надзорного ведомства, бывший чиновник хабаровского правительства с октября 2013 по сентябрь 2018 года оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, которой руководил его знакомый.
Компания незаконно получила из федерального бюджета субсидии в сумме свыше одного миллиарда рублей, а также нанесла лесному фонду ущерб в размере более девяти миллиардов.
В результате было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ. Фигурантом дела может стать и бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
28 марта стало известно о задержании Ишаева. Ему могут предъявить обвинения в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Параллельно сотрудники ФСБ и СК РФ провели обыски в здании правительства Хабаровского края. В пресс-службе кабмина подтвердили, что они связаны с хищениями в лесной отрасли.
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.