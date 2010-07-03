Уголовное дело возбудили из-за махинаций в лесной отрасли Хабаровского края

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Управление ФСБ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о махинациях в лесной отрасли региона. Следственные действия проводятся с бывшим губернатором Виктором Ишаевым. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что ущерб оценивается в десять миллиардов рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

По данным надзорного ведомства, бывший чиновник хабаровского правительства с октября 2013 по сентябрь 2018 года оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, которой руководил его знакомый.

Компания незаконно получила из федерального бюджета субсидии в сумме свыше одного миллиарда рублей, а также нанесла лесному фонду ущерб в размере более девяти миллиардов.

В результате было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ. Фигурантом дела может стать и бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

28 марта стало известно о задержании Ишаева. Ему могут предъявить обвинения в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Параллельно сотрудники ФСБ и СК РФ провели обыски в здании правительства Хабаровского края. В пресс-службе кабмина подтвердили, что они связаны с хищениями в лесной отрасли.

