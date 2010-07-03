Названа причина обысков в правительстве Хабаровского края

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан

Обыски в здании правительства Хабаровского края связаны с хищениями в лесной отрасли. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в здании регионального правительства.

Представитель пресс-службы подтвердил данную информацию, отметив, что они проходят в рамках "лесного дела", передает ТАСС.

Обыски в правительстве Хабаровского края также прошли на прошлой неделе. Позднее правоохранители возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал бывший чиновник, курировавший лесную отрасль.

Ему предъявлены обвинения в "Превышении должностных полномочий" (п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ) и "Пособничестве в мошенничестве" (ч.4 ст.159 УК РФ).

