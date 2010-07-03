Рауф Арашуков заявил о подкупе свидетелей для его дискредитации

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Рауф Арашуков, которого временно отстранили от должности члена Совета Федерации, в суде заявил, что свидетелям, давшим показания против него, заплатили более 65 миллионов рублей.

"Я знаю тех людей, кто дал им деньги. Одному дали 30 миллионов рублей, а второму – 35 миллионов рублей", – цитирует Агентство "Москва" слова подсудимого.

На заседании срок следствия по делу продлили до 24 июля. Сейчас Басманный суд рассматривает вопрос о продлении Арашукову ареста. "Я не вижу разницы между тем, чтобы сидеть в СИЗО и домашним арестом. Сидеть под домашним – это тоже под стражей ", – сообщил сенатор.

Следствие считает, что, находясь на свободе, фигуранты дела могут скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей и иных участников процесса.

Представители защиты также попросили отвода судьи из-за того, что тот якобы заинтересован в исходе дела. В этом ходатайстве суд отказал.

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа. В этот же день задержали его отца – Рауля Арашукова. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

Также в числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, статьи 210 УК России ("Мошенничество"; "Создание и участие в преступном сообществе"). В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.

Также ранее сообщалось, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, была выставлена на продажу за 99 миллионов рублей.

