Раскрыта схема хищения газа в деле Арашуковых

За неделю до арестов по делу Арашуковых Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ передала Следственному комитету справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе. Документ, датированный 22 января, оказался в распоряжении РБК.
Из него следует, что Рауль Арашуков, занимавший должность советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Кирилла Селезнева по работе с Северокавказским регионом, вместе с сообщниками расхитили газ на сумму свыше 31 миллиарда рублей.
Злоумышленники открывали в базах данных "Газпром межрегионгаза" фиктивные лицевые счета, не привязанные к плательщику, а газ, поставляемый несуществующим абонентам, забирали себе. Затем участники преступной группы отчитывались о потерях в "Газпром", указывая на невозможность взыскать оплату с абонентов в полном объеме.
С 2012 по 2017 год в Ставропольском крае похитили газ на сумму 3,2 миллиарда рублей, в Карачаево-Черкесии – на 1 миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.
Другими способами в Дагестане был создан фиктивный разбаланс на 27,5 миллиарда рублей. Неоплаченный газ продавали юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесии в обход приборов учета.
По данным "Газпром межрегионгаза" на 1 декабря 2018 года, население Дагестана имеет задолженности за газ на сумму более 9 миллиардов рублей. Впереди только жители Чечни – 13,3 миллиарда рублей.
Рауля Арашукова задержали 30 января. В этот же день в зале заседаний Совета Федерации задержали его сына Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.