Раскрыта схема хищения газа в деле Арашуковых

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За неделю до арестов по делу Арашуковых Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ передала Следственному комитету справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе. Документ, датированный 22 января, оказался в распоряжении РБК.

Из него следует, что Рауль Арашуков, занимавший должность советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Кирилла Селезнева по работе с Северокавказским регионом, вместе с сообщниками расхитили газ на сумму свыше 31 миллиарда рублей.

Злоумышленники открывали в базах данных "Газпром межрегионгаза" фиктивные лицевые счета, не привязанные к плательщику, а газ, поставляемый несуществующим абонентам, забирали себе. Затем участники преступной группы ​отчитывались о потерях в "Газпром", указывая на невозможность взыскать оплату с абонентов в полном объеме.

С 2012 по 2017 год в Ставропольском крае похитили газ на сумму 3,2 миллиарда рублей, в Карачаево-Черкесии – на 1 миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.

Другими способами в Дагестане был создан фиктивный разбаланс на 27,5 миллиарда рублей. Неоплаченный газ продавали юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесии в обход приборов учета.

По данным "Газпром межрегионгаза" на 1 декабря 2018 года, население Дагестана имеет задолженности за газ на сумму более 9 миллиардов рублей. Впереди только жители Чечни – 13,3 миллиарда рублей.

Рауля Арашукова задержали 30 января. В этот же день в зале заседаний Совета Федерации задержали его сына Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа.