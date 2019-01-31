Один фигурант дела Арашуковых скрылся от следствия

Один из фигурантов дела Арашуковых скрылся от следствия, и его арестовали заочно. Об этом заявил прокурор на заседании Басманного суда Москвы, передает РИА Новости.
Ранее 31 января отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля доставили в Басманный суд. Будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным следствия, он имеет отношение к хищениям природного газа у "Газпрома" более чем на 30 миллиардов рублей.
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по статьям УК РФ "Участие в преступном сообществе", "Убийство" и "Давление на свидетеля". По решению Басманного суда сенатор арестован до 30 марта 2019 года.
Также суд арестовал первого замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.
В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.
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