Один фигурант дела Арашуковых скрылся от следствия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Один из фигурантов дела Арашуковых скрылся от следствия, и его арестовали заочно. Об этом заявил прокурор на заседании Басманного суда Москвы, передает РИА Новости.

Ранее 31 января отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля доставили в Басманный суд. Будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным следствия, он имеет отношение к хищениям природного газа у "Газпрома" более чем на 30 миллиардов рублей.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по статьям УК РФ "Участие в преступном сообществе", "Убийство" и "Давление на свидетеля". По решению Басманного суда сенатор арестован до 30 марта 2019 года.

Также суд арестовал первого замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.

В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.