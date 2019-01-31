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17:50 (обновлено 31.01.2019 18:47)

Арестованы фигуранты дела Арашуковых

суды

17:50

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Басманный районный суд арестовал первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова. Он является фигурантом дела о хищении газа на сумму 30 миллиардов рублей.

Романов останется под арестом до 30 марта, передает Агентство "Москва". Он просил для себя любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Его адвокаты просили о продлении срока задержания на 72 часа. Суд отклонил это ходатайство.

Также Басманный суд арестовал на два месяца директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В рамках этого уголовного дела задержаны главы предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Создание и участие в преступном сообществе", в зависимости от роли и степени участия каждого из подозреваемых. В четверг, 31 января, следствие просило Басманный суд арестовать всех пятерых фигурантов.

В ходе следственных действий было проведено более 40 обысков в 11 городах России. Обыски проводились в рамках уголовного дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей у ПАО "Газпром". В оперативных действиях участвовали сотрудники МВД и ФСБ.

30 января были задержаны Рауль Арашуков и его сын Рауф Арашуков. 32-летнего сенатора задержали в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова (произошли в 2010 году).

Басманный суд арестовал Рауфа Арашукова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

Суд арестовал сенатора Арашукова

суды

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