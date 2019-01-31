Рауль Арашуков не признал вину в суде

Отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль на заседании Басманного суда Москвы не признал вину по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщает Агентство "Москва".
"Я преступником не был, тем более лидером. То, что следователь сегодня рассказывает, для меня ново", – заявил он.
Следователь заявил, что Арашуков-старший создал организованное преступное сообщество, назначал на должности своих родственников, а те, в свою очередь, совершали действия по хищению газа. Таким образом была создана задолженность в 31 миллиард рублей, которую невозможно взыскать.
Также следователь заявил о задержании новых фигурантов по делу Арашуковых. Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела Арашуковых скрылся от следствия и арестован заочно.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.
Рауфа Арашукова поместили в СИЗО до 30 марта. Также суд арестовал директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и первого замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова
Золото, деньги и оружие изъяли в ходе обысков у сенатора Арашукова и его родственников
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