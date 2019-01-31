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17:35

СК провел более 40 обысков в 11 городах по делу о хищении газа на 30 млрд рублей

происшествия

17:35

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Фото: кадр из видео Следственный комитет РФ

По делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей у ПАО "Газпром" проведено более 40 обысков в 11 городах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на СКР.

В оперативных действиях участвовали сотрудники ФСБ и МВД. Расследование продолжается.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что следователи продолжают допрашивать отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля и других подозреваемых – Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травина.

В зависимости от роли каждого фигуранты дела подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе. В ближайшее время следствие будет просить суд взять их под стражу.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале Совета Федерации. Ему предъявлено обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Убийство" и "Давление на свидетеля".

По решению Басманного суда сенатор арестован до 30 марта. При обысках у него и его родственников изъяли сабли, кинжалы, золотые слитки и много наличных денег.

происшествия

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