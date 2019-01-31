При обысках по делу Арашукова изъято коллекционное оружие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При обысках у сенатора Рауфа Арашукова и его родственников изъяли сабли, кинжалы, золотые слитки и много наличных денег. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале Совета Федерации во время заседания. Следственный комитет предъявил ему обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Участие в преступном сообществе", "Убийство" и "Давление на свидетеля". Сенатора подозревают в убийстве заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Оба убийства были совершены в 2010 году.

Спустя несколько часов в Санкт-Петербурге задержали советника главы "Газпром Межрегионгаз", отца Рауфа Арашукова Рауля Арашукова. Его подозревают в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

На допросе сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика. В тот же день Басманный суд арестовал Арашукова на два месяца.

