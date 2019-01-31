Отца сенатора Арашукова доставили в Москву

Советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков, который является отцом арестованного сенатора Рауфа Арашукова, доставлен из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Его подозревают в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Следователи собираются попросить суд об избрании ему меры пресечения. По данным СК, задержанный с подельниками поставляли газ несуществующим потребителям.
Арашукова-старшего задержали 30 января. За несколько часов до этого генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин пришли в зал заседаний Совета Федерации, чтобы задержать его сына, 32-летнего Рауфа Арашукова. Неприкосновенность с одного из самых молодых сенаторов была снята после голосования верхней палаты парламента.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Арашуков пытался уйти с заседания, но она вернула его на место. Арашукову-младшему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По решению Басманного суда столицы, он заключен под стражу до 30 марта. Заседание проходило в закрытом режиме.
Отец Рауфа Арашукова задержан по делу о хищении газа на 30 млн рублей
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