Отца сенатора Арашукова доставили в Москву

Фото: СК РФ

Советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков, который является отцом арестованного сенатора Рауфа Арашукова, доставлен из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Его подозревают в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Следователи собираются попросить суд об избрании ему меры пресечения. По данным СК, задержанный с подельниками поставляли газ несуществующим потребителям.

Арашукова-старшего задержали 30 января. За несколько часов до этого генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин пришли в зал заседаний Совета Федерации, чтобы задержать его сына, 32-летнего Рауфа Арашукова. Неприкосновенность с одного из самых молодых сенаторов была снята после голосования верхней палаты парламента.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Арашуков пытался уйти с заседания, но она вернула его на место. Арашукову-младшему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По решению Басманного суда столицы, он заключен под стражу до 30 марта. Заседание проходило в закрытом режиме.

