Матвиенко прокомментировала задержание Арашукова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пытался покинуть зал заседаний палаты во время доклада генпрокурора по предъявляемым ему обвинениям, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, когда он попытался уйти, она сказала ему вернуться на место. Матвиенко предложила Арашукову взять слово, однако он отказался.

Она также рассказала, что вопрос о лишении Арашукова статуса неприкосновенности был дополнительно внесен в повестку заседания. Представление зачитывал генпрокурор Юрий Чайка. Также на заседании присутствовали глава СК Александр Бастрыкин и его заместитель, который ведет это дело.

Спикер СФ напомнила, что у Арашукова есть право нанять адвоката, который будет его защищать.

Арашукова-младшего задержали прямо во время заседания Совета Федерации, поскольку было подозрение, что он может скрыться. За пять минут до начала заседания его трансляцию для прессы неожиданно прервали, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Палата единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности сенатора, его задержание и обыск. Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента.

Ему предъявили обвинение по ряду статей, в том числе об организации преступной группировки в КЧР, и организации убийства двух человек: лидера движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оба преступления произошли в 2010 году. В Кремле задержание сенатора от Карачаево-Черкесии комментировать не стали.

Позже задержали отца сенатора – советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Его подозревают в хищении природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

Раулю Арашукову убийства не инкриминируются. Следственные мероприятия в отношении Арашуковых проводятся с целью декриминализации республики и СКФО в связи с масштабной организованной преступной деятельностью. Обыски по делу отца и сына проходят одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.