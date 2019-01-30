Суд будет избирать меру пресечения Арашукову в закрытом режиме

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения сенатору Рауфу Арашукову в закрытом режиме, передает Агентство "Москва".

Ходатайство о закрытом процессе заявила защита обвиняемого, так как в ходе судебного заседания будут зачитываться материалы дела, касающиеся семьи, а также личные данные.

"В зале находятся неустановленные лица. Мы не знаем, кто это. Просим провести заседание в закрытом режиме", – сказал адвокат. Представитель Генпрокуратуры и следователь не возражали против этого ходатайства. Судья Наталия Дударь удовлетворила его. Всех журналистов вывели из зала.

Ранее адвокат задержанного сенатора заявил, что его клиенту угрожают и требуют признать вину. "В адрес подзащитного сегодня поступали угрозы, чтобы он признал вину", − сказал представителя защиты.

Прокуратура, в свою очередь, поддержала ходатайство следствия об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Целью организованного преступного сообщества отца и сына Арашуковых было хищение природного газа на территории Северо-Кавказского федерального округа. Об этом заявил следователь в Басманном суде столицы.

Как сообщил следователь, в 2010 году было возбуждено уголовное дело об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. "По факту хищения газа из Дагестана в КЧР, из Северо- Кавказского Федерального округа в Карачаево-Черкесии, было возбуждено еще одно уголовное дело", − добавил представитель СК.

Прокурор, в свою очередь, сообщил, что один из обвиняемых по делу об убийстве Аслана Жукова − Руслан Цагоев − находится в международном розыске.

Также следователь обратил внимание, что Рауф Арашуков имеет вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах и поэтому "может скрыться от следствия и суда".

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совфеда. Верхняя палата парламента единогласно решила лишить его неприкосновенности. Арашукову предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

Кроме того, в этот же день был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве.

Следствие по делу ведется в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.