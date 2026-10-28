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28 октября, 10:58

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Bloomberg: "бесконечный" круиз приостановил кругосветное путешествие из-за цен на топливо

"Бесконечный" круиз приостановил кругосветное путешествие из-за цен на топливо

Фото: ТАСС/АР/Peter Morrison

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey приостановил непрерывное кругосветное путешествие, длившееся с 3 октября 2024 года. Причина – высокие цены на топливо, сообщило Bloomberg.

Судну предписано высадить пассажиров в Сиануквиле на юго-западе Камбоджи: там лайнер оказался в сложном положении, поскольку перевозчику не хватило денег на покупку топлива. В компании Villa Vie Residences утверждают, что его стоимость с начала войны с Ираном выросла в четыре раза.

По данным агентства, сотни пассажиров-резидентов были шокированы распоряжением о высадке.

На момент распоряжения на борту находились около 200 пассажиров, заявил основатель компании Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон. Всего лайнер вмещает 650 человек. Расходы на временное проживание и транспорт пассажиров компания возьмет на себя, а вот оплату их выезда из Камбоджи – нет.

Рейс прервался на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив, вызванной конфликтом Ирана и США. Это один из ключевых маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

Ранее СМИ сообщили, что Тегеран предложил Вашингтону вернуть судоходство в Ормузском проливе при условии, что Соединенные Штаты снимут блокаду с иранских портов. По данным журналистов, инициатива уже передана американской стороне, а роль посредника на себя взял Пакистан.

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