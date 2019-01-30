Отец Арашукова с подельниками поставляли газ несуществующим потребителям

Отец задержанного сенатора Рауль Арашуков вместе с подельниками поставлял газ несуществующим потребителям, пока занимал должность директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
Сообщники заключали договора на поставку большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. "После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет", − пояснила Петренко.
По ее словам, в рамках уголовного дела о хищении природного газа следователи также допрашивают четырех руководителей газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. "Планируется их задержание", − отметила представитель СК.
Как установило следствие, все они являются родственниками или знакомыми отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова. Их подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
В период с 2002 по 2011 год Рауль Арашуков был генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", ныне занимает должность советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".
Рауль Арашуков и его сын − сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков − были задержаны 30 января. Сенатора задержали в зале заседаний Совфеда после лишения его неприкосновенности. Рауфа Арашукова подозревают в причастности к двум убийствам, которые были совершены в 2010 году. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.
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