Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:44

СК просит ареста отца сенатора Арашукова

происшествия суды

14:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: СК РФ

В Следственном комитете продолжается допрос отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля и других подозреваемых – Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травина, сообщает пресс-служба СКР.

В зависимости от роли каждого фигуранты дела подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе. В ближайшее время следствие будет просить суд взять их под стражу.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале Совета Федерации во время заседания. Ему предъявлено обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Убийство" и "Давление на свидетеля".

В частности, сенатора подозревают в убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Оба убийства были совершены в 2010 году.

Басманный суд арестовал Арашукова до 30 марта. При обысках у сенатора и его родственников изъяли сабли, кинжалы, золотые слитки и много наличных денег.

Советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге и уже перевезли в Москву. Следствие полагает, что он причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Используя связи, Рауль Арашуков способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Заключая фиктивные договоры соучастники похищали газ, поставляя его несуществующим потребителям.

Сенатора СФ Рауфа Арашукова поместили в СИЗО до 30 марта

происшествия суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика