СК просит ареста отца сенатора Арашукова

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В Следственном комитете продолжается допрос отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля и других подозреваемых – Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травина, сообщает пресс-служба СКР.

В зависимости от роли каждого фигуранты дела подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе. В ближайшее время следствие будет просить суд взять их под стражу.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале Совета Федерации во время заседания. Ему предъявлено обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Убийство" и "Давление на свидетеля".

В частности, сенатора подозревают в убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Оба убийства были совершены в 2010 году.

Басманный суд арестовал Арашукова до 30 марта. При обысках у сенатора и его родственников изъяли сабли, кинжалы, золотые слитки и много наличных денег.

Советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге и уже перевезли в Москву. Следствие полагает, что он причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Используя связи, Рауль Арашуков способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Заключая фиктивные договоры соучастники похищали газ, поставляя его несуществующим потребителям.