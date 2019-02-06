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16:39

Квартира после обысков сенатора Арашукова выставлена на продажу

общество недвижимость

16:39

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Фото: evspb.ru

Квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, выставлена на продажу за 99 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург.

Это двухуровневая квартира площадью 260 квадратных метров с панорамными видами на акваторию реки Малой Невки, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова. В ней есть просторная кухня-гостиная с камином, четыре спальни, вместительные гардеробные, три ванных комнаты.

Доступны круглосуточная зона ресепшен с лобби-баром, масштабный спортивно-рекреационный комплекс c тренажерным залом, солярием, массажным кабинетом, залом для тенниса, сауной и 25-метровым бассейном. Находится жилье на Песочной набережной в жилом комплексе "Новая Звезда" 2005 года строительства.

30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Задержан и его отец – советник главы компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты шесть фигурантов: оба Арашукова, и их родственники и друзья.

При обысках у родственников Арашуковых изъяли наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки. СКР объявил в розыск еще двух подозреваемых.

общество недвижимость

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