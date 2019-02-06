СК объявил в розыск двух подозреваемых по делу Арашуковых

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск еще двух подозреваемых по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, устанавливается местонахождение и.о. главы "Буденновскгазпромбытсервиса" Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умара Калмыкова.

Ранее по этому делу в петербургском офисе "Газпрома" был задержан Рауль Арашуков. В тот же день, 30 января, на заседании Совета Федерации задержали его сына, сенатора Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа.

Также в числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, статьи 210 УК России (мошенничество; создание и участие в преступном сообществе). В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.