Кремль не считает критической ситуацию в КЧР из-за Арашуковых

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Расследование "дела Арашуковых" ничего не говорит об управленческой структуре в Карачаево-Черкесии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверен, что ситуация в регионе не критическая, передает "Интерфакс".

"Что там может быть критического?" – поинтересовался представитель Кремля у журналистов, задавших ему соответствующий вопрос.

Утром 30 января 30-летний сенатор от КЧР Рауф Арашуков был задержан в ходе заседания Совета Федерации после снятия с него неприкосновенности. Вскоре его арестовали на два месяца, предъявив обвинения по трем уголовным статьям.

Одновременно в Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора Рауля Арашукова, которого также заключили под стражу. Ему вменяют крупное мошенничество, связанное с хищением 31 миллиарда рублей у дочернего предприятия "Газпрома".

Кроме того, арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, директор и его заместитель в АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов и Николай Романов, директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

Ранее ФСБ раскрыла схему хищений газа на Северном Кавказе. Из найденных материалов следует, что злоумышленники открывали в базах данных "Газпром межрегионгаза" фиктивные лицевые счета, не привязанные к плательщику, а газ, поставляемый несуществующим абонентам, забирали себе.

