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15:33

Совфед проработает вопрос о проверке кандидатов в сенаторы после ареста Арашукова

власть

15:33

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Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности проработает вопрос о проверке кандидатов от регионов в верхнюю палату парламента. Соответствующее поручение дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду, 13 февраля.

"Я дала поручение комитету по регламенту подумать, каким образом официализировать итоги проверки (сенаторов – Прим. ред.), либо определить критерии, по которым нужно проверять", – приводит ТАСС слова Матвиенко.

Она добавила, что в данном вопросе существует тонкая грань, поскольку Совфед не имеет права вмешиваться в личную жизнь кандидатов.

Необходимость проверки претендентов на место в Совфеде возникла после задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его заподозрили в организации двух заказных убийств и участии в схеме по хищению природного газа.

Арашукова задержали 30 января во время заседания верхней палаты парламента. Его поместили под стражу до 30 марта. Также по делу проходят его родственники и знакомые, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа, в том числе отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее Матвиенко заявила, что после ареста представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым. Она также указала, что задержание Арашукова "выпадает из общей ситуации".

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власть

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