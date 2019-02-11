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11 февраля, 13:32

Матвиенко заявила об отсутствии в Совфеде сенаторов с сомнительным прошлым

власть криминал

11 февраля, 13:32

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, подозреваемого в заказных убийствах и хищении природного газа.

Она отметила, что ситуация с задержанным политика "выпадает из общей ситуации". По словам Матвиенко, сейчас в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым.

Спикер также добавила, что рекомендовала властям Карачаево-Черкесии отказаться от выдвижения Арашукова в Совфед, поскольку были "слухи" о его причастности к ряду преступлений.

"Я сказала тогда руководителю региона – на интуитивном уровне – что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе", – приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в двух заказных убийствах и участии в схеме по хищению природного газа. В тот же день сенатор был помещен под стражу до 30 марта.

Также по делу Арашукова проходят еще семь человек – его родственники и знакомые, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

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власть криминал

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