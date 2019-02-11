Матвиенко заявила об отсутствии в Совфеде сенаторов с сомнительным прошлым

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, подозреваемого в заказных убийствах и хищении природного газа.
Она отметила, что ситуация с задержанным политика "выпадает из общей ситуации". По словам Матвиенко, сейчас в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым.
Спикер также добавила, что рекомендовала властям Карачаево-Черкесии отказаться от выдвижения Арашукова в Совфед, поскольку были "слухи" о его причастности к ряду преступлений.
"Я сказала тогда руководителю региона – на интуитивном уровне – что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе", – приводит РИА Новости слова Матвиенко.
Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в двух заказных убийствах и участии в схеме по хищению природного газа. В тот же день сенатор был помещен под стражу до 30 марта.
Также по делу Арашукова проходят еще семь человек – его родственники и знакомые, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.