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17:24

Арестован седьмой фигурант дела Арашуковых

суды

17:24

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Фигурант дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 миллиардов рублей, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов 31 января сам явился в ФСБ по Карачаево-Черкесии, чтобы разобраться, в чем его могут обвинить. Об этом он заявил на заседании суда, где рассматривалось ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения, передает ТАСС.

Кятов отверг все обвинения. "Если бы я чувствовал, что я замешан в тех или иных преступлениях, я бы не явился", – заявил он.

Судья удовлетворила ходатайство следствия и арестовала Кятова до 31 марта.

30 января в Санкт-Петербурге задержали советника главы "Газпром Межрегионгаз", отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова по подозрению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Кроме Арашукова по делу проходят еще несколько человек – его родственники и знакомые. По данным следствия, Арашуков, возглавлявший с 2002 по 2011 год ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", поставлял газ несуществующим потребителям.

31 января Басманный суд арестовал на два месяца Арашукова и других подозреваемых – руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Арашуков не признал вину и заявил, что никогда не был преступником.

суды

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