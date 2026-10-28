Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Телеканал Москва 24 присоединится к Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, и посвятит этому дню информационную кампанию.

В эфире разберут самые частые вопросы москвичей: почему инсульт все чаще выявляют у молодых, какие сигналы организма нельзя оставлять без внимания и какие риски особенно значимы для жителей мегаполиса – от стресса и нехватки сна до хронических болезней. Ведущие вместе с экспертами подготовят практические советы, которые помогут вовремя среагировать на опасное состояние.

В проекте "Миллион вопросов" врач-кардиолог Дарья Регушевская объяснит, как распознать инсульт за минуту, какие симптомы игнорировать нельзя, почему болезнь встречается даже у молодых людей и какие меры помогают ее предупредить.

В программе "Качество жизни" обсудят, кому инсульт угрожает в первую очередь, у кого к нему может привести храп, по каким признакам распознается это состояние и какая соль снижает риски. На эти вопросы ответят эксперты и автор проекта "М.О.З.Г. 4,5" врач-невролог, общественный деятель И Сун Чер.

"М.О.З.Г. 4,5" – алгоритм, помогающий запомнить признаки инсульта: "М" – нарушена мимика, "О" – ослабла рука или нога, "З" – затруднена речь, "Г" – главное, вызвать врача. Цифры 4,5 означают время – 4,5 часа с момента появления первых симптомов, за которые нужно успеть оказать медицинскую помощь.

В проекте "М.О.З.Г. 4,5" участвовали ведущие Москвы 24: они записали ролики с простыми движениями, которые помогут зрителям запомнить порядок действий в критической ситуации.

Долгое время инфаркт и инсульт считались болезнями пожилых, однако сейчас медики все чаще фиксируют такие патологии у людей от 18 до 45 лет, причем преимущественно у мужчин. Инсульт развивается внезапно, поэтому скорость реакции на его признаки имеет решающее значение.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что главной причиной смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания. Он указал и на то, что российская медицина не должна развиваться только через лечение острых состояний, хотя это направление также нельзя отодвигать на второй план.

Глава Минздрава отметил, что в стране действует сеть сосудистых центров, которые помогают не только при инфарктах и инсультах, но также ориентированы на терапию периферических тромботических осложнений.

