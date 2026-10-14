Врач Уланкина: холодные стопы и незаживающие раны могут указывать на болезни сосудов

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Постоянно холодные стопы, боль в икрах при ходьбе и долго не заживающие раны могут указывать на нарушения кровообращения и сосудистые заболевания. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача лаборатории Ольгу Уланкину.

По ее словам, одним из характерных симптомов проблем с артериями ног становится боль в икроножных мышцах во время ходьбы. Она проходит после короткого отдыха, но возвращается при возобновлении движения. Такое состояние называют перемежающейся хромотой, и оно может свидетельствовать о сужении артерий нижних конечностей.

На нарушения кровоснабжения также могут указывать постоянно холодные стопы, изменение цвета кожи и раны, которые долго не заживают. Особенно внимательными к подобным проявлениям следует быть курильщикам и людям с сахарным диабетом.

Заболевания вен обычно сопровождаются другими симптомами. К вечеру могут появляться отеки, тяжесть и чувство распирания в ногах, становиться заметными расширенные вены и сосудистые сеточки. Последние не всегда свидетельствуют о серьезной патологии, однако внезапный отек одной ноги, сопровождающийся болью, покраснением и повышением температуры кожи, требует срочной медицинской оценки.

Как пояснила Уланкина, такие проявления могут быть связаны с тромбозом глубоких вен – образованием сгустка крови, препятствующего нормальному кровотоку. При подобных симптомах необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Врач также предупредила, что некоторые сосудистые нарушения, в частности атеросклероз, способны годами развиваться без выраженных симптомов. При этом заболевание повышает риск инфаркта и инсульта.

Для профилактики специалист рекомендовала контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, особенно при наличии факторов риска. При подозрении на сосудистую патологию врач может назначить ультразвуковое исследование сосудов с допплерографией.

Уланкина призвала не пытаться самостоятельно лечить нарушения кровообращения мазями, биологически активными добавками или препаратами для разжижения крови. При появлении подозрительных симптомов следует обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова предупредила, что бесконтрольный прием мочегонных препаратов ради похудения может привести к необратимой почечной недостаточности, нарушениям сердечного ритма и тромбоэмболии. Она напомнила, что диуретики выводят из организма воду и электролиты, но не сжигают жир, поэтому снижение веса в первые дни связано с обезвоживанием. После восполнения жидкости потерянные килограммы возвращаются, а злоупотребление препаратами может вызвать острое повреждение почек из-за нарушения их кровоснабжения.

Кроме того, дефицит калия повышает риск опасных аритмий, а сгущение крови при обезвоживании способствует образованию тромбов. Особенно уязвимы люди с заболеваниями почек и сердца, нарушениями сердечного ритма и сахарным диабетом.