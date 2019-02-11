Арашуков-старший заявил, что "не знает, за что сидит"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму свыше 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества, заявил, что "сам не знает, за что сидит", передает ТАСС.

11 февраля Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Арашукова на арест и признал его законным, а решение Басманного суда было принято оставить без изменений. Во время заседания подозреваемый отметил, что не понимает, как на него можно повесить многомиллиардный ущерб.

"Я сам не знаю, за что сижу. Откуда появился такой ущерб – 31 млрд рублей? Как можно это на меня повесить", – обратился Арашуков-старший к суду.

Позднее Арашуков заявил, что знал о готовящемся задержании за пять дней и не стал скрываться.

"Я был в Пятигорске, 25 января мне сказали, что 30 меня арестуют, сына моего. Я сказал, что и я буду на работе, и сын пойдет на сессию. Куда я могу скрыться? Уважаемый суд, прошу домашний арест или залог", — заявил Арашуков на заседании Мосгорсуда.

В конце января сенатора Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в Совфеде. Ему предъявили обвинение трем статьям. В итоге политика, не признавшего свою вину, арестовали до 30 марта.

Суд также арестовал его отца Рауля Арашукова, который, по данным следствия, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа у ПАО "Газпром". На протяжении девяти лет он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а сейчас является советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".

По делу были арестованы еще несколько человек, включая двоюродного брата сенатора Руслана Арашукова.

На минувшей неделе Мосгорсуд оставил под стражей сенатора Арашукова, отклонив апелляционные жалобы его адвокатов.

